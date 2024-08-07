فعالية ثقافية بالمتحف القومى للحضارة احتفالا بمرور 110أعوام على الحركة الكشفية بمصر

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "تاريخ مرشدات الكشافة المصرية"، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعالية تراثية ثقافية فنية عن المهارات الكشفية للمرشدات ودورهم الوطني، وذلك بمناسبة مرور 110 عاماً على بداية الحركة الكشفية والإرشادية في مصر.

وجاءت هذه الفعالية أيضاً بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ 43 للمؤتمر الكشفي العالمي، وبالتعاون مع الإتحاد العام للكشافة، والأرشيف الكشفي المصري وبمشاركة جمعية المرشدات المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الفعالية تم تنظيمها في إطار الأنشطة الثقافية والتراثية التي يقدمها المتحف لزائريه من مختلف الفئات العمرية لتنمية مهارات الشباب والأطفال واستغلال طاقاتهم، حيث تعتبر الكشافة من أفضل الأنشطة التي تساعد على تنمية الشباب بدنياً، واجتماعياً، وثقافياً، كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الورش الفنية التفاعلية عن مهارات الكشافة، وتصميم قطع فنية من الجلود، والتشكيل بالخرز، وإعادة التدوير، والمشغولات اليدوية، إلى جانب معرض للمقتنيات والمجلات والصور الوثائقية والكتب التاريخية التي تؤرخ وتروي دور المرشدات الوطني في مصر والتي تعد جزء من تراث مصر وثقافتها، بالإضافة إلى ورش تعليمية عن مهارات الكشافة المختلفة وكيفية التعامل بالمعسكرات الخارجية.

وفي نهاية الفعالية تقديم عروض فنية مستوحاة من تراث مصر القديمة والتراث النوبي، وتسليم شهادات تقدير من المتحف لجميع المشاركين بالفعالية.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من زائري المتحف، وحضور وفد من وزارة الشباب والرياضة من بينهم الدكتور خالد العيسوي الرئيس العام للكشافة والمرشدات، والدكتورة جيهان أنور علام رئيس مركزية المرشدات، والقائد حاتم مهي رئيس المركزية الجوية، والدكتور محمد عمر المفوض الدولي للاتحاد العام ورئيس لجنة تنظيم المؤتمر العالمي، والدكتور محمد مصطفى نائب رئيس اتحاد الكشافة، والقائدة سميرة مسعد كبيرة المفوضات.



