متحف الحضارة يختتم الدورة التدريبية الإدارية لمديرى الإدارات والقيادات بالمتحف

كتب محمد أسعد

اختتم المتحف القومي للحضارة المصرية الدورة التدريبية الإدارية والإشرافية للمجموعة الأولى من مديري الإدارات والقيادات والعاملين به، وذلك بمركز التدريب بمقر المتحف بالفسطاط.

وجاء تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، وجامعة ايسلسكا، في ضوء خطة وزارة السياحة والآثار لبناء قدرات العاملين بها والهيئات التابعة لها ورفع كفاءة الأداء المؤسسي باتباع الأساليب العلمية في إدارة العمل.

وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، على أهمية هذه النوعية من الدورات التدريبة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتنمية وبناء القدرات الإدارية والقيادية للعاملين بالمتحف، بما يساهم في بناء مجموعة من القادة القادرين على تحقيق رؤية المتحف وتحفيز الآخرين لتحقيق الأداء الأمثل في العمل.

ومن جانبها أوضحت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن هذه الدورة استمر لمدة يومين بمشاركة 16 متدرب من مديري الإدارات المختلفة بالمتحف، تم خلالها تدريبهم على كيفية اتخاذ القرارات الصائبة، وتكوين وتحفيز فريق العمل الخاص بهم، وتعلم كيفية التواصل وإدارة الوقت بشكل فعال من خلال تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية، وورش العمل الفنية.



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