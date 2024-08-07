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عمرو الفقى ووزير الاستثمار يتفقدان المنطقة الترفيهية بمهرجان العلمين

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:46 م
عمرو الفقى ووزير الاستثمار يتفقدان المنطقة الترفيهية بمهرجان العلمين وزير الاستثمار وعمرو الفقى
رامى محيى الدين

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تفقد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة والوفد المرافق المنطقة الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

 

كما تفقد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة عمرو الفقى والوفد المرافق له منطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان.


ويأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
 
وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.







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