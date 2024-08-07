صحة القليوبية: حملة 100 يوم صحة قدمت الخدمة لأكثر من 314627 خلال 5 أيام

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 314627 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة"، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء الإثنين 5 أغسطس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الحملة قدمت الإثنين الماضي 77474 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 104310 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و63257 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 48254 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 43034 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 27024 خدمة تنوعت بين 26765 تطعيمات روتينية و235 مرور علي منشات غذائية، و24 مرور علي حمامات السباحة، إلي جانب تقديم 27288 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 1170 مواطن خلال القوافل العلاجية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا "الجزار"، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.