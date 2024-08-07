شرطة نيبال: تحطم طائرة هليكوبتر شمال غرب العاصمة كاتماندو

كاتماندو (أ ش أ)

أعلنت شرطة نيبال، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة هليكوبتر تحمل على متنها خمسة أشخاص شمال غرب العاصمة كاتماندو.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الحادث، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.