اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة نيبال: تحطم طائرة هليكوبتر شمال غرب العاصمة كاتماندو

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 01:29 م
شرطة نيبال: تحطم طائرة هليكوبتر شمال غرب العاصمة كاتماندو تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
كاتماندو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شرطة نيبال، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة هليكوبتر تحمل على متنها خمسة أشخاص شمال غرب العاصمة كاتماندو.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الحادث، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.







شرطة نيبال

نيبال

تحطم طائرة

تحطم طائره فى نيبال

اخبار نيبال




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة