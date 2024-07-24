مصرع 18 شخصا فى تحطم طائرة نيبال وإنقاذ الطيار.. صور

وكالات

لقى 18 شخصا مصرعهم فى تحطم طائرة أثناء إقلاعها في العاصمة النيبالية كاتماندو، صباح اليوم الأربعاء وكان على متن الطائرة 19 شخصا، وفق ما ذكرت صحيفة "كاتماندو بوست" نقلا عن مسؤول في المطار.

وقالت الشرطة النيبالية إنه سقط عدد من القتلى وتم إنقاذ الطيار في تحطم الطائرة النيبالية.

وذكرت الصحيفة، أن الطائرة التابعة لـ"خطوط ساوريا الجوية" تحطّمت قرابة الساعة 05:15 صباحا بحسب توقيت غرينتش، مشيرة إلى أن عناصر الإطفاء والشرطة يشاركون في جهود الإنقاذ.





وأفادت الصحيفة نقلا عن الناطق باسم المطار بريمناث ثاكور بأن "19 شخصا بينهم أفراد الطاقم كانوا في الطائرة".

وذكر موقع "خبرهاب" الإخباري أن حريقا نشب في الطائرة و"تتصاعد منها أعمدة الدخان الكثيف".





كانت الرحلة في طريقها إلى بوخارا، التي تعد وجهة سياحية مهمة في الدولة الواقعة في جبال هملايا.

يشير موقع خطوط "ساوريا" إلى أنها لا تشغّل سوى طائرات من طراز "بومباردييه سي آر جاي 200".