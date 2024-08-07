رفع 25 طن من القمامة والتراكمات وحيوانات نافقة على الطرق بمدينة أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، حملة نظافة عامة بمدينة أرمنت الوابورات، حيث تم رفع 25 طن من القمامة والتراكمات ومخلفات البناء وحيوانات نافقة من الطرق على مستوى المدينة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى لتجميلها.

وأكد على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، في بيان صحفى، على الإهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والإهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة وكافة قرى مركز ومدينة أرمنت ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق، مضيفاً إن قطاع النظافة والتجميل بذل جهودًا مكثفة في تنظيف الشوارع، ورفع القمامة والمخلفات منها، وضرورة مواصلة إدارة النظافة والتجميل بالمركز بأعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل يومى، تحت إشراف مدير المرافق بالمركز ومشرفي النظافة والتجميل ومعدات المركز.

فيما أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن تنفيذ 6 حالات إزالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 20 قيراط بأرمنت الحيط والوابورات وقرية الرزيقات، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، حيث تنوعت الحالات ما بين حفر وصب قواعد خرسانية مسلحة، وحفر خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت وتشوين مواد بناء، حيث تمت الإزالة بمعدات المركز،كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة علي سيد صادق، ونائب رئيس المركز المحاسب خالد محمد عطيتو، بتنفيذ أعمال إزالة لسور بطول 57 متر طولي بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بدون ترخيص قد صدر له قرار إزالة بمدينة الطود، كما تم تنفيذ إزالة سور في المهد على مساحة 175 متر مربع بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، بالتنسيق مع الجهات الأمنية مركز شرطة الأقصر، والقسم الفني والتنظيم بالمركز وأملاك الدولة والحملة الميكانيكية بالمركز.



إزالة القمامة والتراكمات وحيوانات نافقة على الطرق بمدينة أرمنت



رفع 25 طن من القمامة والتراكمات وحيوانات نافقة