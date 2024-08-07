رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع اختيار عميد معهد جنوب مصر للأورام

أسيوط-هيثم البدرى

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اجتماع اللجنة المختصة بإجراء المقابلات للمرشحين؛ لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام، وذلك وفقاً لرؤى التطوير، وخطط الارتقاء التي تتخذها الجامعة، داخل قطاعاتها المختلفة، وتعزيزاً للدور الذي يقوم به المعهد في خدمة مرضى الأورام في صعيد مصر.

وأكد الدكتور المنشاوي، إن الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة ركيزة أساسية بالجامعة، خاصةً في ظل خطواتها الملموسة التي تتخذها نحو التطور، والتقدم الملحوظ القائم على الرقمنة، والأساليب التكنولوجية الحديثة، وهو ما يتطلب معه استثمار، وتطوير الموارد البشرية؛ من الكوادر الأكاديمية، والإدارية بالجامعة، وتنمية المهارات والقدرات؛ على نحو يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، وإنجاز المستهدفات على أكمل وجه.

وضمت اللجنة المشكلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من داخل، وخارج الجامعة، واشتملت في عضويتها على اثنين من ممثلي المجلس الأعلي للجامعات، وهما: الدكتور محمد عبد الوهاب علي من جامعة المنصورة ،والدكتور كمال عطية عكاشة من جامعة طنطا ،ومن ممثلي معهد جنوب مصر للأورام بالجامعة؛ الدكتور أشرف زيدان عبد الله عميد معهد جنوب مصر للأورام الأسبق.

وضمت قائمة المرشحين؛ لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام، كلًا من: الدكتور على زيدان تهامي محمد الأستاذ بقسم جراحة الأورام، والدكتور خالد محمد فارس على الأستاذ بقسم التخدير والإنعاش وعلاج الآلام، والقائم بأعمال عميد المعهد، والدكتور حسني بدراوي حامد الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة سحر عبدالباقي محمد رئيس قسم التخدير والإنعاش وعلاج الألم، والدكتور حسين فخري حزين الأستاذ بقسم جراحة الأورام، والدكتور محمد أبوالمجد سالم الأستاذ بقسم جراحة الأورام، ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستمعت اللجنة؛ بعد دراستها لملفات المتقدمين؛ إلى خطط تطوير الأداء، ومقترحات، وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة المعهد، ورؤية كل متقدم؛ لتحقيق التطور، والنجاح المنشود، وذلك في سبيل تقديم خدمات متفردة، ولائقة؛ للمرضى في صعيد مصر، وبخاصة مرضى الأورام.