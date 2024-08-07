رئيس الحكومة الانتقالية ببنجلاديش يطالب المواطنين بالتحلى بالهدوء

داكا (أ ش أ)

طالب الرئيس الجديد للحكومة الانتقالية فى بنجلاديش الدكتور محمد يونس، المواطنين بالتحلى بالهدوء ونبذ العنف والتفرغ لبناء البلاد، وذلك قبيل وصوله إلى البلاد من مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة؛ لتسلم رئاسة الحكومة.

وذكرت قناة "تشانيل 24" البنجالية أن الدكتور محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، قدم التهنئة إلى الحراك الطلابي في البلاد وإلى المواطنين الذين دعموهم على التغيير الذي نجحوا في تحقيقه، مطالبًا إياهم وكافة أعضاء الأحزاب السياسية على العمل سويا لبناء البلاد، وألا يضيعوا هذه الفرصة عبر اللجوء العنف.

ومن المقرر أن يصل محمد يونس إلى مطار "شاه جلال" الدولي في العاصمة البنجالية (داكا) غدًا الخميس قادما من دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وكان رئيس أركان الجيش البنجالي الجنرال واكر الزمان قد أكد أهمية ضمان انتقال منظم وسلمي نحو حكومة منتخبة ديمقراطيًا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي أدت للإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.