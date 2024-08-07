حماية المستهلك: الجولات كشفت ظاهرة عدم الإعلان عن الأسعار وعقوبات للمخالفين

كتب مدحت وهبة

عقد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، لقاءً بديوان عام المحافظة، بحضور ومشاركة كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، من مديرية التموين والتجارة الداخلية، الغرفة التجارية، الطب البيطرى، ومجالس المدن المحلية، لاستعراض خُطط الرقابة على الأسواق بالمحافظة ومتابعة جهود الدولة فى ضبط أسعارالسلع بالأسواق، لا سيما والجهود التى قامت به الدولة مؤخرا فى ضبط أسعار السلع تحقيقا لمزيدا من الانخفاضات السعرية بالأسواق.

وتناول اللقاء استعراض خُطط وجهود المحافظة التى قامت بها خلال الفترة الحالية لتحقيق الإنضباط وخفض أسعار السلع بالأسواق بمشاركة فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وكذا كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية المعنية بضبط الأسواق.

وأوضح الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، أن المحافظة قامت بالعديد من الإجراءات الرقابية بالاشتراك مع الفرع الإقليمى للجهاز بالمحافظة وكافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية لتحقيق رقابة فعالة وتطبيق القانون، بالإضافة لإطلاق مبادرة (السعر مش سر) تزامنا مع زيارة إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك " والتى تهدف إلى وجوب إلتزام كافة المتاجر ونقاط البيع داخل المحافظة، بالإعلان عن الأسعار وفقًا لقانون جهاز حماية المُستهلك، علاوة على إمكانية الإبلاغ لجهاز حماية المستهلك والمحافظة والتعامل مع الشكوى فى الحال، عن أية مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة لذا نحرص على أن تكون هناك رقابة قوية وإحكام السيطرة على الأسواق وذلك من خلال الحملات الرقابية من الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة من ( جهاز حماية المستهلك - مديرية التموين والتجارة الداخلية- مباحث التموين - هيئة سلامة الغذاء - الطب - هيئة الدواء - الطب البيطرى )

واوضح أننا حققنا انضباط فى الأسواق وبالتالى انخفاض فى الأسعار من السلاسل التجارية، لكننا نواجه بعض الصعوبات مع تجار التجزئة وصغار البقالين لعدم انخفاض الأسعار وهو ما يتطلب تكثيف الرقابة على الأسواق من مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة إنفاذ القانون حيال المخالفين والضرب بيد من حديد ضد أى ممارسات سلبية غير مُنضبطة إلى أننا كنا فى فترة معينة نواجه بعض من الصعوبات من عدم استقرار فى سعر صرف العملة الأجنبية وعدم الإفراج عن بعض السلع فى الموانئ، وما قامت به الدولة المصرية من إجراءات أدت إلى استقرار فى سعر الصرف والإفراج عن العديد من السلع بالموانئ، أصبح هناك سيولة كبيرة فى الإفراجات الجمركية أدت إلى تدفق كافة السلع الغذائية بالأسواق .

وفى ذات السياق أكد جائت فكرة تفعيل الدور الرقابة المجتمعية بجانب الرقابة المؤسسية من خلال إطلاق هذه المبادرة بالمحافظة لتوعية المواطن بحقوقه وكيفية الإبلاغ عن الشكاوى ضد أى ممارسات سلبية غير مُنضبطة، مشيرًا إلى ضرورة بحث إمكانية تنفيذ الإعلان عن " قائمة بيضاء " للتاجر الملتزم فضلا عن إمكانية منحه حوافز جيدة، و"قائمة سوداء" للتاجر المخالف غير المُنضبط فضلا عن توقيع العقوبات والجزاءات تحقيقا للردع العام .

من جانبه، وجه رئيس الجهاز، الشكر والتقدير لمحافظ بنى سويف على توجيه الدعوة الكريمة للجهاز للقيام بجولة ميدانية على أرض الواقع، ومتابعة كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن ملف ضبط أسعار السلع بالأسواق، مؤكدًا على أن رئيس مجلس الوزراء مُتابع ومهتم بملف الأسعار وضبط الأسواق لتحقيق انخفاضات سعرية حقيقية بالأسواق، أخذا فى الاعتبار ضرورة أن يشعر المواطن بوجود انضباط حقيقى فى الأسواق.

وأوضح، أنه تلاحظ من خلال الجولات الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية، وجود ظاهرة (عدم الإعلان عن الأسعار)، على الرغم أن هذه الظاهرة تواجه بعقوبات صارمة وشديدة من قبل قانون حماية المستهلك، ومن هنا أوجه الشكر لمحافظ بنى سويف على إطلاقه لهذه المبادرة الجيدة، ويجب تضافر جهود كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية داخل المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتأكد من الإعلان عن الأسعار لكافة السلع والبيع وفقا للأسعار المُعلنة.

وأشار السجينى، إلى ضرورة أن يكون لدى المواطن الوعى الكافى والرقابة الشعبية بجانب الرقابة المؤسسية لتحقيق الإنضباط فى الأسواق وهو ما وجدناه اليوم من خلال إطلاق السيد المحافظ اليوم لمبادرة (السعر مش سر ) كما أن الرقابة والمتابعة على الأسواق والمخابز وكافة المنشآت التجارية، مستمرة لحين استقرار أسعار السلع بالأسواق والعودة لمعدلاتها الطبيعية، مؤكدًا على ضرورة أن يشعر المواطن بوجود انخفاضات حقيقية فى أسعار السلع.



وأشار السيد حسن جعفر، رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، إلى أن المحافظة تُعد من أكبر المحافظات التى نفذت ما يقرب من "56 معرض" من معارض السلع الغذائية بالأسعار المخفضة، وانتشارها بالمراكز والقرى والنجوع، لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لافتا إلى، أننا كغرف تجارية نريد إنضباط حقيقى بالأسواق وكافة التجار بالمحافظة يؤيدون كافة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لضبط أسعار السلع بالأسواق وأننا " بريئون " من التجار غير المٌنضبطين، ونعلم أن الاجراءات صارمة ضد المخالفين طبقا لقانون حماية المستهلك وقمنا بعقد عدة لقاءات واجتماعات بالتجار والصناع تحت رعاية السيد محافظ بنى سويف كما نريد انضباط بالأسواق واستقرار حقيقى فى الأسعار، لإعادة الانتعاش فى حركة التجارة الداخلية بالدولة .

وفى ختام اللقاء أكد رئيس الجهاز على مأمورى الضبط القضائى بالجهاز وكافة الأجهزة الرقابية المشاركة فى الحملات الرقابية اليوم على ضرورة تحقيق رقابة حقيقية فى الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة وإحالة المُخالفين للنيابة العامة، مؤكدًا أن نضع نُصب أعيننا بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات حقيقية فى أسعار السلع وأن يكون هناك وفرة بالسلع - وخاصة السلع الغذائية - بالأسواق.