جامعة قناة السويس تكرم الطلاب المتفوقين فى الأنشطة الطلابية

الإسماعيلية-صبرى غانم



أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن أهمية تكريم الطلاب المتفوقين في تعزيز روح المنافسة والإبداع بين الطلاب المتفوقين والمتميزين في كافة الأنشطة الطلابية.

وأكد " مندور" على أن الجامعة تسعى دائمًا لدعم المتميزين وتوفير البيئة المناسبة التي تساهم في تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم.

لافتاً إلى أن التكريم يعد حافزا كبيرا للطلاب للمشاركة الفعالة في الأنشطة، مما يسهم في تطوير شخصياتهم وزيادة قدراتهم القيادية.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات المحلية والدولية يعكس التزام الجامعة بتحقيق التميز الأكاديمي والرياضي.

مشيرا إلى أن تكريم المتفوقين يعزز من مكانة الجامعة ويزيد من فخرها بطلابها.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الإدارة العامة لرعاية الشباب تستعد لتكريم الطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة في المسابقات خلال العام الأكاديمي 2023-2024.

وأكد على أهمية استيفاء الشروط اللازمة للتقديم، والتي تشمل أن يكون الطالب من مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وأن تكون البطولة رسمية ومعتمدة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت الفوز بالبطولة.

ودعا الدكتور محمد غنيم الطلاب إلى ملء النموذج المرفق قبل الموعد النهائي المقرر، وهو الخميس الموافق 8 أغسطس الجارى.

