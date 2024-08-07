"تموين الإسكندرية": تنسيق مع شعبة الخضر والفاكهة لحوكمة الأسعار

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، اجتماع مع شعبة الخضر و الفاكهة بمقر ديوان عام المديرية بالسيوف ،حضر الاجتماع قيادات المديرية جمال عمار وكيل المديرية و المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى ،و من جانب شعبة الخضر و الفاكهة الدكتور هاشم محمد هاشم رئيس الشعبة بالغرفة التجارية و محمد العشرى سكرتير الشعبة

حيث أستعرض الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين مديرية التموين و التجارة الداخلية و شعبة الخضر و الفاكهة تفعيلا لتوصيات معالى الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية فى زيارته الأخيرة للاسكندرية

كما تم تفعيل تكليف الفريق الوزير المحافظ أحمد خالد باحكام الرقابة على أسعار السلع بالأسواق ،حيث تم طرح ملف ارتفاع أسعار سلع الخضر و الفاكهة و الأسباب التى تم رصدها بالأسواق من خلال عدة دراسات لأليات السوق و التى أدت الى ارتفاع الأسعار و التى من بينها ارتقاع اسعار مدخلات الإنتاج من تقاوى و اسمدة و مبيدات و أجور أيدى عاملة و نقل و تداول كذلك تغير الطقس و ارتفاع درجات الحرارة التى أثرت على كميات الإنتاج

كما تم رصد و طرح لنقطة هامة جدا تؤدى مباشرة الى تغيير آليات السوق و ارتفاع الأسعار و هى عدم دخول كميات كبيرة من محاصيل الخضر و الفاكهة الواردة من المزارع الى سوق الجملة بالحضرة و يتم بيعها مباشرة خارج سوق الجملة مما يؤدى الى نقص الكميات المعروضة و التى سجلت مؤشرات السوق أنها تقدر 25% من إجمالي الكميات الواردة من المزارع و تهرب 75% من الوارد للبيع خارج سوق الجملة و هكذا يتم نقص المعروض و الزيادة على الطلب مما يؤدى الى ارتفاع الأسعار

و فى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مكافحة ظاهرة تهرب سيارات المحاصيل و بيعها خارج نطاق سوق الجملة و وضع آليات رقابية لذلك

كما تم الاتفاق على امداد الغرفة التجارية لمديرية التموين و التجارة الداخلية بأسعار استرشادية لأسعار الخضر و الفاكهة يوميا حسب آليات السوق والتى ستساعد الأجهزة الرقابية للمديرية فى حوكمة آليات أسعار أسواق التجزئة.



