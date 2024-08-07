تمهيد الطرق بأسوان بعد تعرضها للسيول لتأمين عبور الشاحنات والسيارات

أسوان- صلاح المسن

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بفتح غرفة عمليات للتعامل مع تداعيات الأمطار والسيول التى شهدها طريق أسوان / أبو سمبل السياحى، وخاصة عند الكيلو 12 أمام قرى وادى كركر، بالإضافة إلى طريق قسطل الشرقى على الحدود المصرية السودانية.

وتم التدخل من خلال الدفع بالمعدات واللوادر التابعة للوحدات المحلية بمدينتى أسوان وأبو سمبل، وتم تمهيد الطرق، وتعلية الجسور من خلال وضع التربة الزلطية مما ساهم فى تأمين عبور السيارات والمركبات .

وأوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى " تصريحات صحفية" بأنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى للدفع أيضًا بما لديها من إمكانيات للإنتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله بهذه الطرق، ليتم تسيير كافة الشاحنات والحافلات والمركبات والسيارات الخفيفة والثقيلة بالشكل المطلوب.