ترامب يصف هاريس ووالز بـ"الأكثر تطرفا فى تاريخ أمريكا".. ويطالب بعودة بايدن

كتبت نهال أبو السعود

علق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها نوفمبر المقبل، على اختيار حاكم مينيسوتا تيم والز نائبا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال متهما الرئيس الأمريكي جو بايدن بارتكاب "خطأ مأساوي تاريخي".

بعد وقت قصير من إعلان هاريس اختيار والز نائبا لها، نشر المرشح الرئاسى للحزب الجمهورى منشورًا غامضًا على منصته للتواصل الاجتماعي، Truth Social، والذى جاء فيه ببساطة: "شكرًا لك!"، ثم انتظر ترامب خمس ساعات أخرى تقريبًا للتحدث مباشرة عن الخبر: "هذا هو الثنائي اليساري الأكثر تطرفًا في تاريخ أمريكا لم يكن هناك شيء مثله من قبل، ولن يكون هناك مرة أخرى أبدًا". في إشارة إلى هاريس ووالز.

فى رسالة كتبها باحرف كبيرة زعم ترامب أولاً، أن رئاسة بايدن سرقت بشكل غير دستوري من الرئيس السادس والأربعين. ثم تساءل عن احتمال اقتحام بايدن للمؤتمر الوطني الديمقراطي هذا الشهر لاستعادة الترشيح واختتم ترامب البيان باستنتاج متناقض على ما يبدو حيث قال إن بايدن سلم الرئاسة ولكنه فى نفس الوقت كان ضحية "انقلاب"، ثم قال إن بايدن يجب أن يريد استعادة الترشيح "الآن".

وكتب المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الامريكية في المنشور: "ما هي احتمالات أن يقوم جو بايدن المحتال، أسوأ رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة، والذى سرقت رئاسته منه بشكل غير دستوري من قبل كامالا هاريس، وباراك حسين أوباما، ونانسي بيلوسي المجنونة، وآدم شيف المراوغ، وتشاك شومر الباكي، وغيرهم من اليسار المجنون، باقتحام المؤتمر الوطني الديمقراطي ومحاولة استعادة الترشيح، بدءًا بتحديني في مناظرة أخرى. إنه يشعر أنه ارتكب خطأً مأساويًا تاريخيًا بتسليم رئاسة الولايات المتحدة، وهي انقلاب، إلى الأشخاص في العالم الذين يكرههم بشدة، ويريد استعادتها، الآن !!!".