بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تستقر عند 70 جنيها

كتب إسلام سعيد

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس بعد تراجع بشكل ملحوظ أول أمس ، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 80 إلي 85 جنيها للكيلو تقريباً



وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تذبذب واضح بعد هبوط ملحوظ منتصف الشهر الماضي ثم اتجه السعر للصعود مرة أخري إلي مستوي 75 جنيها للجرام قبل أن ينخفض إلي 70 جنيها ويستقر عند هذا المستوى.

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارا عند 156 جنيها للبيض الأبيض و 144 جنيها للبيض البلدي و 155 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار .