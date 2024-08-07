بلدية غزة: تكدس كميات نفايات تتجاوز 100 ألف طن فى المدينة

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت بلدية مدينة غزة، قبل قليل، عن تكدس كميات كبيرة من النفايات تتجاوز الـ 100 ألف طن في المدينة، كما أن المدينة تعانى من سيلان المياه العادمة في الشوارع ما يهدد بتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,653 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,535 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وقد أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن "قوات بلاده جاهزة لكل السيناريوهات على جميع الجبهات"، في الوقت الذي تنتشر فيها تقارير عن احتمال شن ضربة إيرانية على تل أبيب.