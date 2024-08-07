بدء مناورات بحرية وجوية بين الفلبين وأمريكا وكندا وأستراليا

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت الفلبين، اليوم الأربعاء، بدء مناورات بحرية وجوية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا، تستمر لمدة يومين.

وأشار بيان مشترك من جانب الدول الأربع- حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إلى أن مانيلا وواشنطن وأوتاوا وكانبرا يؤيدون الحق في حرية الملاحة والتحليق والاستخدامات القانونية الأخرى للبحر والمجال الجوي الدولي، فضلا عن احترام الحقوق البحرية بموجب القانون الدولي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

بدورهم.. قال مسئولون عسكريون بارزون بالدول الأربع، إن المناورات ستجرى داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، مشيرين إلى أنها تهدف لإظهار الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

يذكر أن بحر الصين الجنوبي هو أحد الممرات المائية في العالم للشحن البحري، وشهد العام الماضي تصاعد حدة التوترات في المياه المتنازع عليها؛ مما أثار المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.