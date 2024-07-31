الولايات المتحدة تعلن عن استثمار عسكرى بـ500 مليون دولار فى الفلبين

أ ش أ

أعلنت الولايات المتحدة، عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في الفلبين للمساعدة في تحديث القوات المسلحة الفلبينية وخفر السواحل.



وذكرت صحيفة "ذا هيل"الأمريكية أن هذا التمويل العسكري الأجنبي، الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه استثمار غير مسبوق، يأتي ضمن الحزمة التكميلية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وإسرائيل وأوكرانيا التي تم تمريرها في أبريل.



وفي هذا الصدد، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثناء زيارته للعاصمة الفلبينية مانيلا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التمويل الجديد بأنه "استثمار يحدث مرة واحدة في الجيل" في الأمن الفلبيني.



وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء: "علاقتنا بين الولايات المتحدة والفلبين هي الأقوى على الإطلاق، نحن نعيش في لحظة معقدة بشكل لا يصدق، ونتيجة لذلك، أصبحت الشراكة بين بلدينا أكثر أهمية من أي وقت مضى".



وأضاف بلينكن أن الاستثمار من شأنه مساعدة الفلبين على "التركيز على الدفاع الخارجي وأن تكون في وضع أفضل للدفاع عن سيادتها".



كما اتفق بلينكن وأوستن، اللذان التقيا بنظرائهما الفلبينيين في مانيلا بعد يوم واحد فقط من التوصل إلى اتفاق تاريخي مع المسؤولين اليابانيين في طوكيو لتعزيز العلاقات العسكرية، مع الفلبين على مضاعفة الإنفاق على القواعد التي تستضيف القوات الأمريكية المتناوبة على أرخبيل المحيط الهادئ، فضلاً عن تبادل المعلومات حول تحديث الدفاع والتكنولوجيا وزيادة التدريبات والتشغيل البيني.



وقال أوستن إن الولايات المتحدة والفلبين تعهدتا أيضًا بالعمل بشكل أوثق مع حلفاء آخرين في المنطقة، بما في ذلك اليابان وأستراليا، فيما وصفه بأنه "تقارب جديد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".



وتابع أوستن، خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء: "إن الولايات المتحدة والفلبين وحلفاءنا وشركاءنا الآخرين يعملون معًا بشكل أوثق وأكثر قدرة من أي وقت مضى".