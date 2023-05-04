اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 07:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بنقابة الأطباء: 30% من الشكاوى الواردة للجنة التحقيق من سيدات ضد الأزواج

الخميس، 04 مايو 2023 06:00 ص
عضو بنقابة الأطباء: 30% من الشكاوى الواردة للجنة التحقيق من سيدات ضد الأزواج النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد آمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة آداب المهنة، إن أكثر من 30%؜ من الشكاوى الواردة للجنة التحقيق عبارة عن شكاوى زوجات ضد أزواجهن بعد طلاقهم أو وجود مشاكل كبيرة بيهم، إما بادعاءات أو بأمور حقيقية قد أخبرها بها أو معلومات خاصة بعمله مثل عدم ترخيصه عيادته مثلا أو غيرها من الأمور.
 
وأضاف أمين: أن لجنة التحقيقات تلقت حوالى 500 شكوى خلال عام ونصف، موزعين على 50 شكوى أخرى شهرين من عام 2021، وخلال عام 2022 تلقت اللجنة نحو 350 شكوى، وخلال شهرين منذ بداية 2023 استقبلت حوالى 60 شكوى، مشيرا إلى زيادة أعداد الشكاوى عن السنين الماضية وذلك نتيجة لاهتمام النقابة بتفعيل عمل لجنة التحقيقات وتعريف المواطنين على طبيعة عملها، واهتمامها بالحفاظ على حقهم حال ثبوت صحة الشكوى.
 
وكان الدكتور خالد أمين، قد أعلن فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن اللجنة اتخذت قرارات بإحالة من 15 إلى 20 طبيبًا من مشاهير السوشيال ميديا للتأديب، نتيجة لتلقى العديد من الشكاوى ضدهم وإحداثهم أضرار بالغة لمواطنين، وذلك نتيجة للتحدث فى غير تخصصاتهم، وغيرها من المخالفات التى تتنافى مع قانون مزاولة مهنة الطب، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من فحص حوالى 350 شكوى أغلبهم كيدية ضد الأطباء بسبب الاختلاف حول قيمة الأتعاب.
 
 

نقابة الاطباء

اداب المهنة

لجنة التحقيق بنقابة الاطباء



الموضوعات المتعلقة

نقابة أطباء السودان لـ"القاهرة الإخبارية": مقتل 44 مدنيا وإصابة 796 آخرين

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:53 م

اليوم.. نقابة أطباء الأسنان تُجرى قرعة علنية لـ5 تأشيرات للحج

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:00 ص

نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 174 شخصا و1041 إصابة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:30 م

نقابة الأطباء: افتتاح نادى بالمحلة بعد تطويره

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:51 م

10 ملايين إيرادات فى 2022.. اعرف أهم 3 أرقام عن المنشآت الطبية فى نقابة الأطباء

السبت، 22 أبريل 2023 08:00 ص

12 مايو.. الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء لمناقشة واعتماد الميزانيات

السبت، 22 أبريل 2023 06:00 م

نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ 256 حالة

السبت، 22 أبريل 2023 03:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة