بابا الفاتيكان يدعو مجددا لوقف تصعيد الصراع فى الشرق الأوسط

روما (أ ش أ)

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مجددا اليوم الأربعاء، إلى وقف تصعيد الصراع فى الشرق الأوسط ومن أجل "وقف فورى لإطلاق النار على جميع الجبهات، بدءا من غزة ".

وقال البابا - في ختام جلسة عامة - " أواصل متابعة الوضع في الشرق الأوسط بقلق كبير" ، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأضاف "أكرر ندائي لجميع الأطراف المعنية بعدم توسع الصراع ووقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات، بدءا من غزة حيث الوضع الإنساني خطير للغاية وغير قابل للاستمرار".

وقال البابا "أصلي من أجل البحث الصادق عن السلام لإخماد الصراعات، ومن أجل انتصار الحب على الكراهية، ونزع سلاح الانتقام بالمغفرة".