النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر اغسطس، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.



