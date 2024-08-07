اليوم السابع
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النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 06:39 م
النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر اغسطس، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.


 







النائب العام

النيابة العامة

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي



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