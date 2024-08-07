الكويت والسعودية يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى

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بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح مع وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن محمد البتال سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في الكويت والسعودية إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان الثلاثاء إن وكيل الداخلية الكويتية خلال زيارتة للمملكة العربية السعودية أشاد بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، معربا عن خالص تمنياته للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والرفعة والرقي، مثمنا النجاحات التي تحققت في مكافحة الجريمة بكافة صورها في إطار التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين.

وأضاف البيان أن وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح قام بزيارة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كما قام بزيارة كلية الملك فهد الأمنية، ثم انتقل إلى المديرية العامة لحرس الحدود.