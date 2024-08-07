العذراء مريم تزين غلاف مجلة الكرازة المرقسية تزامنا مع بدء صوم الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

زينت العذراء مريم عدد مجلة الكرازة المرقسية الذى صدر مؤخرا، حيث تضمنت صورة الغلاف الأيقونات القبطية التى تجسد مشاهد من سيرة السيدة العذراء منذ ميلادها وحتى صعود جسدها إلى السماء وذلك بمناسبة صوم العذراء.

وجاءت أبرز المقالات: " أعظم كلمتين" فى الافتتاحية و" نيقوديموس والميلاد من فوق" لنيافة الأنبا متاؤس و" إكرام العذراء" لنيافة الأنبا تكلا.

ونشرت المجلة تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد رهبنته السادس والثلاثين، وذلك بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.