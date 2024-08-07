العدل الأمريكية تدين أكاديميا صيني الأصل بالعمل كعميل سري لبكين

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أدانت وزارة العدل الأمريكية، أكاديميا من أصل صيني، تظاهر بأنه ناشط مؤيد للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالعمل كعميل صيني سري.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن هيئة محلفين أدانت بعد محاكمة استمرت لمدة اسبوع شوجون وانج (75 عاما) ب4 تهم تتعلق بالعمل والتآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار مسبق لوزير العدل الأمريكي، وحيازة هويات جنائية، وتقديم بيانات كاذبة لوكالات إنفاذ القانون.



وأوضحت أن شركاء وانج في القضية هم 4 ضباط استخبارات صينيين يعملون لصالح وزارة أمن الدولة الصينية (MSS)، وما زالوا طلقاء. وسيصدر الحكم على وانج في يناير المقبل، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 25 عاما في السجن.



وقال مساعد المدعي العام، ماثيو أولسن، إن وانج بينما كان "يدعي أنه ناشط مؤيد للديمقراطية"، كان يجمع سرا ويقدم معلومات حساسة عن أعضاء مجموعة مؤيدة للديمقراطية في كوينز بمدينة نيويورك إلى جهاز الاستخبارات الصيني منذ عام 2006 على الأقل.