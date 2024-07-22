إدارة العلاج الحر بكفر الشيخ تضبط 87 منشأة طبية غير مرخصة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، من التفتيش على 240 منشأة طبية خاصة، مما أسفر عن ضبط 87 منشأة تعمل بدون ترخيص.

وأشار الدكتور أبو السعد، إلى أن الإدارة بصدد استخراج قرارات غلق لهذه المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ 4 قرارات غلق إدارى حتى الآن، وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على الالتزام بالمعايير الصحية وضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

وأضاف وكيل المديرية، تتولى إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ مسؤولية ترخيص ومتابعة المنشآت الطبية الخاصة ضمن نطاق المحافظة، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.

وأكد الدكتور أبو السعد، على أن الإدارة تعمل باستمرار على تحسين الرقابة والتفتيش لضمان الامتثال الكامل للقوانين الصحية، مضيفًا: "نسعى جاهدين لضمان أن جميع المنشآت الطبية تعمل بشكل قانوني وتلتزم بالمعايير الصحية المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين".

وأكد وكيل المديرية، تعد هذه الحملات التفتيشية جزءًا من استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة. وتساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة وضمان تقديم خدمات طبية موثوقة وآمنة للمواطنين في كفر الشيخ.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، تواصل جهودها لضمان تقديم خدمات طبية متميزة وذات جودة عالية، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية صحة المواطنين وضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير الصحية المعتمدة، ما يعزز الثقة في الخدمات الطبية المقدمة ويضمن بيئة صحية أفضل للجميع.