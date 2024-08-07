الرعاية الصحية بأسوان تتابع انتظام العمل بمستشفى الرمد التخصصى

أسوان - صلاح المسن

تفقد الدكتور أشرف حماد، مدير فرع الرعاية الصحية بأسوان، مستشفى الرمد التخصصى، بمدينة أسوان، حيث تابع تلقى المنتفعين للخدمات الطبية، بالإضافة لتفقد العيادات الخارجية والطوارئ، ومتابعة أداء الفريق الطبى.

وكان مستشفى الرمد التخصصي، قد استقبل منذ أيام أيضا زيارة تفقدية قامت بها الدكتورة سالى عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالمرور على قسم الطوارئ الذى يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال حالات العيون الطارئة، كونها المستشفى التخصصى الوحيد للعيون بمحافظة أسوان.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

وتأتى هذه الجولات التفقدية فى إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة فى أسوان، وتطوير الأداء الطبى والفنى.