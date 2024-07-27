الرعاية الصحية بأسوان تتابع انتظام العمل بوحدة طب أسرة قورتة ثالث

أسوان - صلاح المسن

تفقد الدكتور أشرف حماد، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، عمل الأطقم الطبية في أقسام وحدة طب أسرة قورتة ثالث بمركز نصر النوبة، شملت الصيدلية، وغرفة الطوارئ، حيث تابع توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة بها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

في نفس السياق كانت قد واصلت الدكتورة نهى الصناديدي، مدير إدارة الرعاية الأولية برئاسة الهيئة، جولاتها المرورية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، يرافقها الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، حيث تفقدت مركز طب الأسرة بالسيل.

وشملت الزيارة تقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومتابعة أداء الكوادر الطبية والفنية، كما تم خلال الجولة مناقشة سبل تحسين الخدمات وتطويرها لضمان تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمنتفعين.

كما تضمنت جولتها عقد اجتماع مع مديري منشآت الرعاية الأولية بأسوان، وذلك متابعة أداء تلك المنشآت في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتأتي هذه الجولات التفقدية في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في أسوان، وتطوير الأداء الطبي والفني.

جدير بالذكر أن هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ومحافظة أسوان تعد أحد محافظات المرحلة الأولي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويتم الاستعداد لتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل رسميا داخل محافظة أسوان، تم تحقيق معدلات نجاح وإنجاز للمشروعات الجارية ضمن المنظومة بواقع 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية، وتسجيل 1.4 مليون نسمة على المنظومة، وتم إعداد الكوادر البشرية وتأهليهم من أطقم الأطباء والتمريض.