اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:59 ص
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الرئيس الجزائرى يهنئ إيمان خليف عقب تأهلها إلى الدور النهائى للملاكمة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:00 ص
الرئيس الجزائرى يهنئ إيمان خليف عقب تأهلها إلى الدور النهائى للملاكمة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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هنأ الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (66 كجم)، عقب تأهلها إلى الدور النهائي ضمن دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال الرئيس الجزائري في تهنئته على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي: '' شكرا إيمان خليف على إسعادك كل الجزائريين بهذا التأهل القوي والرائع للنهائي.. الأهم قد تحقق، وبحول الله التتويج بالذهب ... كل الجزائريات والجزائريين معك''.

ومن المقرر أن تواجه الجزائرية إيمان، عقب ضمانها الميدالية الفضية، منافستها الصينية، يانج ليو، في الدور النهائي في مهمة إحراز الميدالية الذهبية الأولمبية الثانية للجزائر، الجمعة المقبل.







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