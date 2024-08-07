الجيش الروسى: مقتل أكثر من 1800 عسكرى أوكرانى واستهداف مصفاة نفط لقوات كييف

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات تجمع "تسينتر" (المركز) التابعة للقوات الروسية صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 345 عسكريًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الأربعاء - أن وحدات تجمع "المركز" واصلت عملياتها نشطة وهزمت تشكيلات من القوات الأوكرانية في مناطق توريتسك وجرودوفكا ونيكولايفكا ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى التصدي لهجومين مضادين ما أسفر عن مقتل 345 عسكريا من القوات الأوكرانية، وتدمير مركبة مدرعة واحدة ومدفعا ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "جفوزديكا" ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "د-30".

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع اختراق القوات الروسية للدفاعات الأوكرانية وتحسين مواقعها على محاور عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر قوات كييف نحو 220 جنديا، و6 دبابات، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و4 ناقلات جند مدرعة، و6 مركبات قتالية مدرعة، و6 شاحنات صغيرة، وعدد من المدافع.

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بمقاطعة خاركوف، وجمهوريتي لوجانسك، ودونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 530 جنديا، ومركبة قتال مشاة وحاملة جند مدرعة من طراز "إم 113"، و18 مركبة، وعدد من المدافع، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 620 جنديا، ومركبة قتال مشاة، و9 مركبات، وعدد من المدافع، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "إنكلاف إن".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود، بالإضافة إلى نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب، وأهداف عسكرية أخرى في 153 منطقة.

ولفتت إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية استهدفت تجمعات للقوات الأوكرانية في مناطق زولوتايا نيفا وأوكتيابر في دونيتسك، وزاليزنيشنوي في مقاطعة زابوروجيه، وتم صد هجوم مضاد من قبل مجموعة مهاجمة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 110 عسكريين، و8 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى تدمير مستودع للذخيرة.

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و7 مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، 11 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخا مضادا للطائرات من طراز "باتريوت" أمريكي الصنع، و87 طائرة دون طيار، منها 41 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات الروسية بالتعاون مع السلطات الحدودية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي واصلت تدمير التشكيلات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك المتاخمة مباشرة للحدود الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات الجوية والقوات الصاروخية ونيران المدفعية والعمليات النشطة التي نفذتها القوات الروسية على محور كورسك منعت القوات الأوكرانية من التقدم في عمق أراضي روسيا الاتحادية.

وفي السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الجيش تواصل عملياتها ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، موضحة أن وحدات من الجيش الروسي تواصل، بالتعاون مع وكالات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.

من جانبها، أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن استهداف القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو هجوم آخر ضد المدنيين.

من جهته أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرجي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قاعدة ومخزنا وتجمعا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كييف، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات بقيت لمدة نصف ساعة وكانت قوية للغاية.

وقال ليبيديف - حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية - إن انفجارات عدة دوت عند الساعة الرابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) في المنطقة القريبة من المخازن والقاعدة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا أن المصادر الميدانية في المنطقة أرسلت معلومات تفيد بوجود مناطق لتدريب الوحدات العسكرية في المنطقة وتحديدا في القاعدة العسكرية والتي يمكن أن تضم أكثر من ألف عسكري.

ولفت إلى أن الانفجارات دوت - كذلك - في أرجاء محطة روستوك للسكك الحديدية التي تتواجد فيها مستودعات شركة "نوفايا بوشتا" والتي تشتهر بنقل البضائع والذخيرة والمعدات العسكرية الثقيلة.

وفي سياق متصل، أفاد ليبيديف بأن القوات الروسية استهدفت سيارة أوكرانية تحمل لوحات عسكرية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولايفسك الأوكرانية، ومن المتوقع أنه تمت تصفية أحد كبار ضباط القوات الأوكرانية.

