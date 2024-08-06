جنرال أوكرانى سابق: روسيا حققت نجاحا عملياتيا على الجبهة

أحمد علوى

صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرجي كريفونوس، إن تقدم روسيا في قطاعات مختلفة من الجبهة يشير إلى نجاح عملياتي.

وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "نيوز فاكتوري" على يوتيوب، أن "القوات الروسية لديها زمام المبادرة في منطقة خاركوف باتجاه فولشانسك، وتتقدم في توريتسك، وتشاسوفوي يار، في منطقة بوكروفسك"، وتساءل عما إذا كانت هناك إمكانية لاستسلام القوات المسلحة الأوكرانية لمواقعها.

وقال الجنرال: "إننا نخسر مواقعنا كل يوم في اتجاهات مختلفة، بعضها أكثر، وأحياناً أقل".

وبحسب الضابط فإن تقدم الجيش الروسي في هذه الاتجاهات يمكن اعتباره انتصارات تكتيكية، في حين أن مجمله في قطاعات مختلفة من الجبهة يشير إلى نجاح عملياتي.

