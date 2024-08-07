التحالف الوطنى وإعلام القليوبية وجامعة بنها يشاركون بحملة "الضلع الثالث"

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت إدارة إعلام القليوبية ممثلة في مجمع إعلام بنها، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجامعة بنها، اليوم، ندوة تثقيفية في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

عقدت الندوة التي أقيمت بمقر كلية الزراعة بمشتهر تحت عنوان "الكيانات الأهلية وبناء الجمهورية الجديدة"، وشارك فيها الدكتور إيهاب محمد فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ومحمد إبراهيم أبو غنيمة مدير عام كلية الزراعة وطلبة وطالبات الكلية.

بدأ اللقاء الذى قدمته إيمان فاروق عبد الفتاح أخصائية إعلام بمجمع إعلام بنها بالترحيب بالحضور، تلى ذلك كلمة ريم حسين عبد الخالق مدير مجمع إعلام بنها، والتى وجهت الشكر إلى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة بمشتهر، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية لتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كانت بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر هذا الكيان الأهلى الكبير قدم الدعم لكافة الكيانات الأهلية والمؤسسات التي تخدم المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

فيما أكد الدكتور إيهاب محمد فريد، أن الأمم لا تبنى إلا بسواعد أبنائها بإعتبار أن الشباب هم قاطرة التنمية وإحدى ركائز الدولة المصرية للوصول إلى الجمهورية الجديدة حيث حرصت مصر والدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين الشباب وإشراكهم الشباب في العمل المجتمعي والتطوعي لخدمة المواطنين عبر الكثير من المبادرات التي غيرت حياة ملايين الأسر.

وأشار الدكتور إيهاب محمد، أن العمل الأهلي التنموي يستهدف توحيد الجهود الفردية والجماعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأن كافة الأنشطة الخدمية التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني تستهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصري وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن تلك المنظمات هي فاعل أساسي ورئيسي في العملية التنموية.

وأكد على أهمية العمل التطوعي باعتباره ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية للمجتمع ككل إذ يسعى العمل التطوعي لنشر قيم التماسك والترابط الإجتماعي بين المواطنين، مؤكدا أن مؤسسات المجتمع المدني تضع نصب أعينها ممارسة الإنسانية لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بكل معاني الخير والعمل بين أفراد المجتمع كما أن الكيانات الأهلية تلعب دورا هاما في عمليات التغيير الإجتماعي وأساس نهضة وتقدم الأمم من خلال نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعة والمشاركة في العمل العام من أجل توظيف طاقاتهم الحماسية.

وأضاف، أن جامعة بنها بوجه خاص تحرص دائما على التعاون مع مؤسسة حياة كريمة حيث تمكنت الجامعة من افتتاح منفذ خاص لحياة كريمة داخل الجامعة يستهدف التسهيل على الطلاب في بدء رحلتهم مع العمل التطوعي والأهلي من أجل خدمة الوطن والمواطنين وتنمية المجتمع ككل، كما قدمت جامعة بنها عدة أنشطة ضمن مبادرة حياة كريمة منها حملات التبرع بالدم والقوافل الطبية للكشف عن الأمراض المزمنة وتقديم العلاج بالمجان وقوافل للكشف على العيون وقياس النظر وعمل النظارات الطبية بالمجان في قرى القليوبية، إضافه إلى القوافل البيطرية لتقديم العلاج والكشف على الثروة الداجنة والحيوانية ورصد الملوثات البيئية وتقديم الدعم فى المجالات الزراعية.

ومن جانبه أكد محمد أبو غنيمة، أن الشباب المتطوعين هم رأس المال الحقيقي لتحقيق التنمية فهم عصب الأمة والقوة المحركة لدفع عجلات التنميه إلى التقدم والإستقرار وصولا إلى تحقيق هدفنا وهو بناء الجمهورية الجديدة وبوجه خاص أولت جامعة بنها إهتماما كبيرا بقطاع الشباب حيث تسعى الجامعة لتطوير مهارات الطلاب التطوعية كى يتمكنوا من المشاركة فى مؤسسات المجتمع المدنى من خلال برامج توعوية تثقيفية لشباب الجامعات تستهدف توعيتهم بماهية التطوع وآلياته وإستثمار طاقات الشباب وقدرتهم في حل مشكلات المجتمع.