البيت الأبيض يحث على تشكيل حكومة ديمقراطية فى بنجلاديش

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حث البيت الأبيض اليوم على تشكيل حكومة مؤقتة ديمقراطية وشاملة في بنجلاديش، داعيا كافة الأطراف هناك إلى الامتناع عن العنف، وأن تعمل من أجل استعادة السلام.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان بهذا الشأن " إن البيت الأبيض يراقب عن كثب تطورات الوضع في بنجلاديش، وإنني أود التذكير بأن الولايات المتحدة تدعو منذ فترة طويلة إلى احترام الحقوق الديمقراطية في بنجلاديش، ولذلك فإننا نحث على أن تكون الحكومة المؤقتة هناك حكومة ديمقراطية وشاملة ".

وأشادت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بالجيش في بنجلاديش لما أظهره من التحلي بضبط النفس، حسب وصفها، وأكدت " إننا نشجع كافة الأطراف على الامتناع عن أعمال العنف، وأن تعمل على استعادة السلام في أسرع وقت ممكن".

وأعربت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض عن قلق الولايات المتحدة إزاء ما تردد عن وقوع خسائر بشرية وإصابات من جراء أحداث العنف والاضطرابات التي شهدتها بنجلاديش خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت في ختام بيانها " إننا نقدم العزاء لعائلات الضحايا ، ونرى أنه من الضروري أن تقوم الحكومة الجديدة في بنجلاديش بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية بشأن كافة الهجمات التي وقعت أثناء هذه الأحداث".