اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 06:43 م
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محافظ بورسعيد ورئيس "تعاونيات البناء" يتفقدان مشروعات الإسكان التعاونى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 06:24 م
محافظ بورسعيد ورئيس "تعاونيات البناء" يتفقدان مشروعات الإسكان التعاونى محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء وليد البارودى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الثلاثاء، مشروع الإسكان التعاونى بمنطقة ناصر والأمين، وذلك لمتابعة مستجدات وسير الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروع، وذلك بحضور المهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ببورسعيد، ووفد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

استعرض "محافظ بورسعيد " و"رئيس تعاونيات البناء والإسكان "، آخر معدلات ونسب الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع الإسكان التعاونى " مشروع موقع ناصر " ومشروع " العلاج الطبيعى "، فضلا عن استعراض موقف توصيل المرافق للمشروع، والمخطط الزمنى المحدد للانتهاء من كافة الأعمال.

كما تفقد محافظ بورسعيد ورئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، الوحدات السكنية من الداخل، فى الابراج الإدارية بالمشروع، وأكد محافظ بورسعيد على التنسيق الكامل مع الهيئة، لسرعة تنفيذ المشروع.

ويضم المشروع عددًا من الأبراج الإدارية والاستثمارية، ومول تجارى معلق، وسيضم المول عددا من المحال التجارية، وسينما ومركزا ثقافيا، وجراجا يشمل ورشا خدمية، ويساهم فى إحداث الرواج التجارى بوسط المدينة.

و كان محافظ بورسعيد قد استقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والوفد المرافق بالديوان العام، لمتابعة مستجدات العمل فى مشروع الإسكان التعاونى ببورسعيد.

 

 

 

المحافظ خلال تفقده المشروع
المحافظ خلال تفقده المشروع

 

المحافظ ورئيس هيئة تعاونيات البناء
المحافظ ورئيس هيئة تعاونيات البناء


 







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