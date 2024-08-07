اليوم السابع
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مشيدًا بموقف الحكومة البريطانية فى التَّصدى للعداء ضد المسلمين..

الأزهر يدين اعتداءات اليمين المتطرف ببريطانيا على المسلمين واستهداف المساجد

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 06:07 م
الأزهر يدين اعتداءات اليمين المتطرف ببريطانيا على المسلمين واستهداف المساجد الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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استنكر الأزهر الشريف أعمال العنف التي يقودها اليمين المتطرف الإنجليزي ضد المسلمين، ويستهدف بها المساجد بعد انتشار الخبر الكاذب حول هوية مرتكب جريمة «ساوثبورت» على مواقع التواصل الاجتماعي، والادعاء كذبًا بأنه مسلم مهاجر.


ونبه الأزهر إلى ضرورة التَّصدي بكل حزم لهذه الهجمة التي تستهدف تأجيج الكراهية تجاه المسلمين، وبث الرعب والخوف في شريحة عريضة من مواطني بريطانيا، مشددًا على ضرورة حماية المسلمين من اعتداءات هذا الاتجاه الخطير الذي يسعى لنشر الفوضى، وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز.

وأعرب الأزهر عن تقديره لموقف الحكومة البريطانية وتصريحات كير ستارمر، رئيس الوزراء الإنجليزي، و إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، لطمأنة المسلمين والتزامهم بحمايتهم، وتعزيز حماية المساجد، ورفضهم لكل مظاهر الكراهية والعنصرية التي يمارسها اليمين المتطرف ضد المسلمين، وتعهدهم بتوقيع العقوبة الرادعة على كل المشاركين في أحداث هذه الفوضى، موجِّهًا الشكر للشرطة الإنجليزية، على وقفتها الحاسمة وتصديها لهذه الحملة الممنهجة ضد المسلمين.


 







بريطانيا

الازهر الشريف

لندن



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