ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار خلال يونيو 2024

كتب - أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر يونيو 2024 – وذلك للشهر الرابع على التوالي - بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023.

وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

كما شهدت التحويلات خلال الفترة ابريل/يونيو 2024 ارتفاعاً بمعدل 61.4% مسجلة نحو 7.5 مليار دولار (مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).





