اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 01:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار خلال يونيو 2024

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 01:22 م
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار خلال يونيو 2024 البنك المركزي
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر يونيو 2024 – وذلك للشهر الرابع على التوالي - بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023.

وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

كما شهدت التحويلات خلال الفترة ابريل/يونيو 2024 ارتفاعاً بمعدل 61.4% مسجلة نحو 7.5 مليار دولار (مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة). 


 







تحويلات المصريين

البنك المركزى

الموارد الدولارية

الدولار

تحويلات

تحويلات المصريين بالخارج




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة