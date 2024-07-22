البنك المركزى: 200% زيادة بموارد النقد الأجنبى.. وارتفاع تحويلات المصريين 106%

كتب - أحمد يعقوب

كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200% فى الفترة منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف بنهاية مارس الماضى وحتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة متضمنة تحويلات المصريين بالخارج والتي شهدت نموًا بمعدل 106% مقارنة بمستويات ما قبل توحيد سعر الصرف.



وأوضح أن قرار ضبط سوق الصرف الأجنبى ساهم بالعديد من النتائج الإيجابية في مقدمتها تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بشكل كبير لتسجل فائضًا قدره 10,3 مليار دولار في يونيو 2024 ارتفاعاً من سالب 11,4 مليار في يناير 2024.



وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك شهد أيضًا تحسناً ملحوظاً ليسجل 4,6 مليار دولار في مايو 2024 ارتفاعاً من سالب 17,6 مليار دولار.



ولفت المصدر إلى أن عودة التدفقات القوية للنقد الأجنبي ساهمت فى تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية الدولية للبلاد أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار من أغسطس 2022، موضحًا أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهور من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.





