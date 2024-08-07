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اختبارات القدرات 2024.. 6 خطوات للتسجيل بموقع التنسيق الإلكترونى

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:57 ص
اختبارات القدرات 2024.. 6 خطوات للتسجيل بموقع التنسيق الإلكترونى موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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تواصل  وزارة التعليم العالى فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات ،  وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقعين التاليين: 

https://tansik.egypt.gov.eg

https://tansik.digital.gov.eg

وفيما يلى خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

2-  يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة –الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

5-  يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- بعد الأنتهاء من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة ايصال التسجيل يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات.

 

 







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