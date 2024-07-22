اختبارات القدرات 2024.. تحذير من الحضور بـ"المحمول" والعقوبة غير لائق

كتب محمد صبحى

أصدر المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لاختبارات القدرات دليل الطالب لاختبارات القدرات لعام 2024 والذى تضمن عدد من الضوابط المنظمة لاختبارات القدرات وارشادات عامة للطلاب .

ومن بين الارشادات والتنبيهات على الطلاب أنه ممنوع منعا باتا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلق أو وجد معه أي أجهزة إلكترونية أخرى.

وكانت وزارة التعليم العالى، أكدت أنه تيسيراً على أبنائنا الطلاب وفى إطار منظومة الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الدولة وما يشهده المجتمع من تحول رقمى فى جميع المجالات، قامت وزارة التعليم العالى بإتاحة الفرصة أمام ابنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وذلك فى الفترة من يوم الخميس الموافق 25/ 7 /2024 حتى يوم الخميس الموافق 8/ 8 /2024.

