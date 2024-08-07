اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 09:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تلغى اتفاق نقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 07:43 م
إسرائيل تلغى اتفاق نقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أ ش أ

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قررت إسرائيل إلغاء الاتفاق الذي كان ينص على نقل أموال الضرائب التي تجمعها من السلطة الفلسطينية إلى النرويج .


وذكرت قناة I24 الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن هذا القرار يأتي كرد فعل على اعتراف النرويج بدولة فلسطينية مستقلة الشهر الماضي. كما أن القرار يأتي في سياق رد فعل على تصريحات وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي التي انتقدت إسرائيل.


وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تدرس حاليا سلسلة من الإجراءات الإضافية ضد النرويج، وأن الدولة المرشحة لتحل محل النرويج في استلام أموال الضرائب هي سويسرا.







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