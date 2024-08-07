إسرائيل تفتح الملاجئ فى مدينة ديمونا

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية الثلاثاء، بأن بلدية ديمونا جنوبي إسرائيل قررت فتح الملاجئ والمناطق المحصنة بعد إجراء مشاورات وتقييم للوضع الأمني.

كما نشرت قيادة الجبهة الداخلية غرفا محصنة لأول مرة في مناطق يوكنعام وطبعون وكريات موتسكين ونيشر ومناطق أخرى في الشمال قرب حيفا.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن هذه الإجراءات تأتي تخوفا من هجوم واسع النطاق سيأتي من المنطقة الشمالية ومناطق أخرى.

وتتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران خلال عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وسط توعد إيران والمجموعات المدعومة منها بالرد.

واستجابة للأزمة المتصاعدة، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث أرسلت تعزيزات من السفن الحربية والطائرات المقاتلة إلى المنطقة.

ووصل الجنرال مايكل كوريلا القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى المنطقة يوم السبت، في توقيت حساس تستعد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال بدء الهجوم الإيراني الانتقامي.