اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 07:09 م
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إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب فى القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 05:57 م
إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب فى القليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل مراكز شباب - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور وليد الفرماوى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتى كفر شكر وبنها.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تمت متابعة مراكز شباب "الصفين، ميت الدريج، كفر عامر، كفر رضوان، كفر منصور، كفر سعد، ميت راضى"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتمت مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية للمراكز.

كما شملت المتابعة مراكز شباب "المنشأة الصغرى وكفر على شرف الدين" وتبين غياب بعض العاملين بهم، أما مركزى شباب جمجرة الكبرى، والمنشأة الكبرى مفتوحين بدون عاملين، وأوصت اللجنة مراكز الشباب بإتخاذ عوامل الأمن والسلامة حفاظا على المترددين والأهتمام بالنظافة العامة للمراكز.

وأمر الفرماوى، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مشيرا إلى استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام العاملين وتقديم الخدمات للمترددين برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.







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