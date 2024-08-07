مراكز شباب بنى سويف تنفذ ندوات حول تيسير الزواج للشباب

بنى سويف هانى فتحى

نفذ مركز شباب الجفادون التابع لادارة شباب الفشن بمحافظة بني سويف، ندوه حول تيسير الزواج لشباب المركز،بحضور عدد من أهالى القرية.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف أن الهدف من هذه الندوة إبراز الدور الذي يقوم به مركز الشباب تجاه المشكلات المجتمعية وتنمية الوعى المجتمعى والعمل على نشر وتيسير الزواج والقضاء على المغالاه فى امور الزواج والميل إلى التيسير عن الزواج.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أهتم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تكثيف الانشطة ،والرعاية الداعمة للشباب والطلائع للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وتفاعلة مع المجتمع والشباب ، مشيراً إلى أن مديرية الشباب والرياضة تقدم العديد من الانشطة الثقافية والدينية والفنية والاجتماعية والرياضة المتنوعة والمختلفة للشباب وانشاء جيل جديد قادر علي القيادة