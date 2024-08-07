"أوستن" يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بحضور المحاكمات العسكرية لخالد شيخ محمد

واشنطن (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أن عائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ومواطنى الولايات المتحدة يستحقون رؤية خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهذه الهجمات ومتهمين آخرين يحاكمون أمام القضاء العسكرى، بعدما ألغى "البنتاجون" اتفاقا يجنبهم المحاكمة.

وذكرت قناة (الحرة) أن الاتّفاق أثار ثائرة العديد من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم 3 آلاف قتيل كونه يجنب المتهمين الثلاثة المعتقلين حاليا في "جوانتانامو"، وهم خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي، المحاكمة ، مقابل إقرارهم بذنبهم وحصولهم على عقوبة مخففة.

وبموجب هذا الاتفاق ، وافق المتهمون الثلاثة على الاعتراف بذنبهم مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلا من خضوعهم لمحاكمة يمكن أن تؤدي إلى إعدامهم.

وعقب هذه الانتقادات الحادة، أعلن أوستن في 31 يوليو الماضي إلغاء هذا الاتفاق. وهذه الخطوة تعني أن المتهمين الثلاثة يواجهون محاكمة في نهاية المطاف تفضي إلى عقوبة الإعدام.

