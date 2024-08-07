أعمال صيانة.."بتروتريد" إيقاف تحصيل وتسجيل قراءات عدادات الغاز الخميس والجمعة

كتبت -مروة الغول

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، عن عدم توافر خدمة التحصيل وتسجيل القراءات مع استمرار اعمال شحن كروت العدادات مسبقة الدفع فقط مؤقتا لرفع مستوى الخدمة ونظرا لأعمال الصيانة الدورية ، وذلك ابتداء من الخميس الموافق 2024/08/08 الساعة السادسة مساءاً بحد اقصى حتى الجمعة الموافق 2024/08/09 الساعة الثانية عشرة ظهراً.



ونظَّمت إدارة السلامة و الصحة المهنية بشركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول وقفة السلامة عن القيادة الآمنة بمستودع عجرود بمحافظة السويس للتوعية بأهمية دور السلامة و الصحة المهنية. .



وتناولت وقفة السلامة أهمية تنفيذ معايير واجراءات سلامة الرحلات والنقل على الطرق وتنفيذ كافة عناصر القيادة الدفاعية التى تشتمل على (سلامة السائق وجاهزيته من الناحية البدنية والذهنية وتجنب الاجهاد Fatigue – سلامة السيارات وجاهزيتها – برنامج إدارة الرحلة وأهمية الإلتزام بالسرعات المقررة والقيادة الآمنة .

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة على المزيد من العمل والانتاج و وضع برامج عمل واضحة للحفاظ على الثروة البشرية بالقطاع وتنمية مهاراتها بوصفها أهم عناصر المنظومة البترولية والإلتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على قمة الأولويات لدى شركات قطاع البترول .