أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

كتب إسلام سعيد

كشفت غرفة تجارة القاهرة أن أسعار اللحوم الحمراء والبلدي في الأسواق سجلت حالة من الاستقرار الملحوظ للمستهلكين بالتزامن مع استمرار توافر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وأعلنت الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم في الأسواق للشهر الثالث علي التوالي بعد هبوط ملحوظ في شهر مايو الماضي ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار.



وكشف شعبة القصابين، أن سعر اللحوم البلدي يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.



أسعار اللحوم المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلي 300 جنيها في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.