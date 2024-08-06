7 علماء بجامعة المنصورة يحصدون جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية

الدقهلية - سارة الباز

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة بجلسة مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، فى دورته رَقَم 181، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتورة جينا الفقى، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ونائب رئيس المجلس؛ لإعلان أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) لعام 2023.

وأعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول علماء الجامعة على 7 جوائز، وقدم خالص التهنئة لعلماء جامعة المنصورة الفائزين بجوائز الدولة، مؤكدًا أن فوز علماء الجامعة على جوائز الدولة يعد بمثابة تكريم من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة، وهو يوم له معنى فى تاريخ البحث العلمى المصرى، وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء. مشيرًا إلى تطور وتميز البحث العلمى بالجامعة بمختلف الكليات، والذى ينعكس على ارتفاع نسبة ‏الأبحاث العلمية ونشرها فى أرفع المجلات العلمية.‏