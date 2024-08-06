وزير التعليم العالى يكلف عمر شريف للقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، للقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارًا بتكليف الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية. وأعلن القرار الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة



الدكتور عمر شريف بالقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية