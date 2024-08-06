اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 10:43 م
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وزير التعليم العالى يكلف عمر شريف للقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 10:22 م
وزير التعليم العالى يكلف عمر شريف للقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وزير التعليم العالى
محمد صبحى

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أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، للقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارًا بتكليف الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية. وأعلن القرار الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة

الدكتور عمر شريف بالقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
الدكتور عمر شريف بالقيام بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

 

الدكتور أحمد عنانى
الدكتور أحمد عنانى






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