وزيرا التضامن والعمل ونبيلة مكرم يفتتحون مركز استدامة للحرف التراثية بالغربية

كتب مدحت وهبة

افتتحت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء يرافقها محمد جبران وزير العمل، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف، مركز استدامة للحرف التراثية والمشغولات اليدوية بقرية حنون بمركز زفتى بالغربية إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم إنشاء المركز بتمويل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على تفقد أروقة المركز، والإطلاع على الخدمات التى يقدمها، خاصة أنه يعد المركز المتكامل الأول لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا وفق مقومات أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وما شملته من خطط للتمكين الاقتصادى للمرأة الريفية، والذى يأتى ذلك تنفيذًا لحملة " إيد واحدة" التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري.

ويشمل المركز على خطوط إنتاج لعدد من الحرف اليدوية والمشغولات التراثية منها ورش صناعة الجلود والخياطة وتسويق الكترونى وتطريز واسترنج ارت ومكرمية، وورش تدريبة على الحرف التراثية.



ويستهدف المركز توفير 400 فرصة عمل مباشرة سنويا لـ400 سيدة معيلة من أهالى قرية حنون والقرى المجاورة وتوفير 1000 فرصة عمل غير مباشرة لـ1000 راغب فى العمل من أهالى المنطقة، كما يعمل المركز على توفير فرص عمل للمرأة الريفية بما يتناسب مع احتياجاتها واحتياجات أسرتها، وإحياء الحرف التراثية ودمجها مع الحرف غير التقليدية وتحويلها لصناعات إبداعية قابلة للتوسع، وتشغيل أكبر عدد من المواطنين داخلها فى قلب القرى وبشكل مستدام يحافظ على البيئة.