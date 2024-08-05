محافظ الغربية يتابع أعمال تجميل وزراعة مدخل مدينة سمنود

الغربية - مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال تطوير وزراعة الأشجار بمدخل مدينة سمنود لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز للمدينة، التي تُعد المحطة الخامسة، في مسار العائلة المقدسة حيث مكثت فيها السيدة العذراء والسيد المسيح 17 يوما قبل استئناف رحلتهم.

وأشار الجندي إلى أن اعمال التطوير الجارية بدخل سمنود لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري الذى يليق بها ويلقى استحسان أبناء عروس الدلتا والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.

وأكد محافظ الغربية، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والتجميل والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.

كما شدد على بذل كافة الجهود لتحقيق رضا المواطنين بمراكز وقرى المحافظة .