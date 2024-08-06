وزارة الصحة تكشف آليات مواجهة الإجهاد الحرارى.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك آليات مواجهة الإجهاد الحرارى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه ينبغى شرب الكثير من السوائل مثل الماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ لكونها تعوض الجسم بالسوائل والأملاح المعدنية التي تحميه من الجفاف والإجهاد الحرارى.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بمجموعة من النقاط الهامة، والتى جاءت كالتالى :

- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة

- ارتدي ملابس قطنية خفيفة

- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي

-تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة

-تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من

- الحرارة ( من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 مساءً )

- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء

- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ

- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار

- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة